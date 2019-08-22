أعضاء السيادي السوداني يؤدون اليمين الدستورية وترامب يلغي زيارة للدنمارك.. أبرز ما تناولته صحف الإمارات اليوم

شكري يبحث مع نظيره الأيرلندي عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية

التحالف العربي يسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين باتجاه السعودية

واشنطن تنفي مسئوليتها عن تفجير مواقع للحشد الشعبي في العراق

فرنسا ترجح سيناريو البريكست دون اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم، الخميس، أداء أعضاء المجلس السيادي السوداني اليمين الدستورية، وتابعت تطورات معارك تحرير طرابلس في ليبيا، كما اهتمت بإلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة مقررة للدنمارك بعد رفض الأخيرة عرضه لشراء جزيرة جرينلاند.في الشأن المصري، قالت صحيفة "الخليج" إن وزير الخارجية سامح شكري بحث مع سيمون كوفني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة الأيرلندي، خلال اتصال هاتفي، مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور حول القضايا الإقليمية، وعلى رأسها عملية السلام، وفقًا للقرارات الدولية، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية.وفي الشأن الإقليمي، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن السودان خطا خطوة كبيرة في التحول تجاه الحكم المدنيّ بأداء رئيس وأعضاء المجلس السيادي الذي سيحكم البلاد خلال مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرًا، وأقسم الفريق عبد الفتاح البرهان، الذي كان يترأس المجلس العسكري، اليمين واضعًا يده على القرآن، رئيسًا للمجلس السيادي، في احتفال قصير، وفي وقت لاحق، أدّى أعضاء المجلس الـ10 الآخرون، اليمين أمام البرهان ورئيس مجلس القضاء.ونقلت صحيفة "الاتحاد" عن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات الجيش السوري سيطرت أمس على مدينة خان شيخون الاستراتيجية في شمال غرب سوريا، كما استعادت مناطق في محيطها، لتغلق بذلك كافة المنافذ أمام نقطة مراقبة للقوات التركية في بلدة مورك.وأبرزت صحيفة "البيان" إسقاط التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن طائرتين مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران اليمنية باتجاه خميس مشيط في السعودية.وأفادت صحيفة "الوطن" بأن الجيش الليبي كشف أن سلاحه الجوي شن غارات عنيفة أمس، على مواقع الميليشيات المسلحة التابعة لقوات حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، حيث بدأ الجانبان في ترتيبات لتصعيد حربي جديد.وبحسب موقع "24" الإخباري، رد مسئول في الخارجية الأمريكية على بيان للحشد الشعبي في العراق اتهم فيه الولايات المتحدة بالتورط في انفجارات غامضة في مواقع لخزن أسلحة وذخيرة للميليشيا الموالية لإيران، وقال المسئول إن "الولايات المتحدة تحترم سيادة العراق، ووجودها هناك مبني على دعوة الحكومة العراقية وبموجب قوانينها وتوجيهاتها".دوليًا، ذكرت "الخليج" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن إلغاء زيارته إلى كوبنهاجن التي كانت مقررة أوائل سبتمبر المقبل، بعد أن رفضت رئيسة وزراء الدنمارك عرضه لشراء جزيرة جرينلاند، أكبر جزيرة في العالم، ووصفت العرض بأنه «سخيف». وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": «الدنمارك دولة مميزة للغاية وشعبها رائع، ولكن بناء على تعليقات رئيسة الوزراء فريدريكسن بأنها ليست مهتمة بالنقاش حول شراء جرينلاند، سأرجئ اجتماعنا المقرر في غضون أسبوعين لوقت لاحق».وقالت "الاتحاد" إن اليابان وكوريا الجنوبية اتفقتا على ضرورة الحوار لحل خلاف يتعلق بتعويض عمالة كورية في زمن الحرب اتسع ليشمل التجارة، وأدى لفتور شديد في العلاقات بين أكبر حليفين آسيويين للولايات المتحدة.ونقلت "البيان" عن مسئول في الرئاسة الفرنسية إن بريكست بلا اتفاق بات السيناريو الأرجح لمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، وذلك عشية لقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وبحسب موقع "24"، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن الصين "لا تزال تسرق أسرار التكنولوجيا الأمريكية"، وأضاف إسبر في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "الصين هي الأولوية الأولى لهذه الوزارة، وهي منافس استراتيجي على المدى البعيد"، وتابع: "على المدى البعيد، الصين تمثل تحديًا أكبر من روسيا من منطلق ثقلها السياسي وطموحاتها".