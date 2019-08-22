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كشف المخدرات.. هند النعسانى: انخفاض التعاطى بين موظفى الحكومة إلى 1.9%.. فيديو

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:04 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قالت الإعلامية هند النعسانى إن الدولة بدأت فى تنفيذ إجراءات كشف المخدرات بشكل فعلى خلال الأيام الجارية، لافتة إلى أن المجتمع تعرض لعدة حوادث غريبة خلال السنوات الاخيرة، وكان السبب الخفى ورائها هو تعاطى المخدرات.

وأكدت هند النعساني، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن معظم قضايا القتل كان الجاني فيها تحت تأثير المخدر، بالإضافة إلى حوادث الاغتصاب والطرق، والقطارات.

وأضافت هند النعساني، أن الحكومة بدأت فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والقيام بتحليل المخدرات العشوائى للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، والذى يستهدف الملايين من العاملين.

وأوضحت هند النعساني، أنه سيتم فصل الموظف من العمل فى حالة إثبات تعاطيه للمواد المخدرة، مشيرة إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا فى نسبة التعاطى بين الموظفين خلال الفترة الماضية حيث وصل إلى 1.9%.

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