رئيس برلمان نيوزيلندا يرضع طفلا خلال جلسة نقاش

وخلال الجلسة، قدم مالارد التهنئة لـ كوفي على أحدث عضو في أسرته، بحسب ما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأسترالية.





وكان الطفل توتانيكاي سميث كوفي ولد في يوليو الماضي، بواسطة أم بديلة.

انتشرت صور ولقطات لرئيس البرلمان النيوزيلندي تريفور مالارد وهو يحتضن طفلا ويرضعه أثناء ممارسته وظيفته وإدارة نقاش برلماني، على خطى رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، التي اصطحبت طفلتها حديثة الولادة إلى الأمم المتحدة العام الماضي.وبحسب قناة "سكاي نيوز"، قرر رئيس البرلمان النيوزيلندي تريفور مالارد القيام ببعض مهام مجالسة الأطفال، بالإضافة إلى ممارسة دوره كرئيس للبرلمان، وظهر فيديو له من داخل البرلمان وهو يهز الطفل، ويحذر في الوقت نفسه أحد أعضاء البرلمان من انتهاء الفترة المحددة لحديثه.ورغم أن تريفور مالارد هو من كان يحتضن الطفل ويرضعه، فإن الطفل بين يديه لم يكن طفله وإنما ابن النائب في البرلمان عن واياريكي، تاماتي كوفي، الذي كان قد أنهى إجازة الأبوة وعاد إلى البرلمان.ونشر تريفور مالارد صورا له وهو يرأس الجلسة البرلمانية، فيما يحتضن الطفل ويرضعه، على حسابه في "تويتر"، وكتب معلقا: "عادة ما يتم استخدام كرسي المتحدث من قبل كبار المسئولين الذين يترأسون الجلسات فقط.. لكن اليوم تولى شخص مهم الرئاسة معي".