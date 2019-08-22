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حوادث

مزودة بكاميرات سرية.. ضبط صاحب شركة يبيع ساعات في عين شمس

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:47 ص
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
كتب محمد صبرى
تمكن ضباط مباحث قسم المصنفات الفنية بالقاهرة أثناء قيامهم بحملة تفتيشية بعين شمسن من ضبط صاحب شركة توريدات بعين شمس لقيامه ببيع وتداول هواتف على هيئة ساعة يد مزوّدة بكاميرا داخلية ممنوع تداولها وهواتف محمولة أخرى مجهولة المصدر، بالمخالفة لأحكام القانون 10 لسنة 2003م بشأن تنظيم الاتصالات.

وعثر بحوزته على 140 هاتفا محمولا مجهزة لتركيب شرائح اتصال بشبكات المحمول، وكذا تحقيق الاتصال اللاسلكي فيما بينها عن طريق 11 قناة في حدود نطاق مكاني 500 متر، و22 هاتفا محمولا على هيئة ساعة يد مزودة بكاميرات تصوير، و5 نظارات مكبرة جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجارٍ تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

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