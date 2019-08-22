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اقتصاد

الفاصوليا بـ 30 جنيهاً.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 22-8-2019

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:30 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 22 أغسطس 2019 بسوق العبور، وسجّل الليمون البلدي سعرًا يتراوح بين 5 و10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 إلى 3.90 جنيه، وكيلو البطاطس من 3 إلى 5.5 جنيه، والبصل من 2 إلى 3.5 جنيه. 

وتراوحت الفاصوليا بين 20 و30 جنيهًا، وكيلو الباذنجان الرومي 3 جنيهات، والباذنجان البلدي 3 جنيهات، والجزر 9 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 4 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي "الصوب" 6 جنيهات، والفلفل "حامي" البلدي 4 جنيهات، وسجّل سعر كيلو الخيار البلدي 4 جنيه، والخيار الصوب بـ8 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات، والبامية 18 جنيهًا.

وسجّل سعر كيلو الفلفل الألوان 7 جنيهات، والقلقاس 9 جنيهات، والثوم 8 جنيهات، وسعر القرنبيط 4 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات. 

وأسعار الفاكهة اليوم، تراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 17 و21 جنيها، وكيلو التفاح المصري من 8 إلى 12 جنيها، والتين البرشومي بـ10 جنيهات.

وسجل سعر البرتقال الصيفي 7 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر 8 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر 7 جنيهات، وسعر الكانتلوب من 3 إلى 6 جنيهات، والرمان بـ 10 جنيهات، والكانتلوب من 3 إلى 6 جنيهات، ومانجو عويس من 14 لـ 24 جنيها.

وبلغ سعر البرقوق سانتا روزا 25 جنيها، وسعر البرقوق المستورد 22 جنيها، والشمام 6 جنيهات، والجريب فروت 15 جنيها.

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