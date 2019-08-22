الفاصوليا بـ 30 جنيهاً.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 22-8-2019

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 22 أغسطس 2019 بسوق العبور، وسجّل الليمون البلدي سعرًا يتراوح بين 5 و10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 إلى 3.90 جنيه، وكيلو البطاطس من 3 إلى 5.5 جنيه، والبصل من 2 إلى 3.5 جنيه.





وتراوحت الفاصوليا بين 20 و30 جنيهًا، وكيلو الباذنجان الرومي 3 جنيهات، والباذنجان البلدي 3 جنيهات، والجزر 9 جنيهات.





وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 4 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي "الصوب" 6 جنيهات، والفلفل "حامي" البلدي 4 جنيهات، وسجّل سعر كيلو الخيار البلدي 4 جنيه، والخيار الصوب بـ8 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات، والبامية 18 جنيهًا.





وسجّل سعر كيلو الفلفل الألوان 7 جنيهات، والقلقاس 9 جنيهات، والثوم 8 جنيهات، وسعر القرنبيط 4 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات.





وأسعار الفاكهة اليوم، تراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 17 و21 جنيها، وكيلو التفاح المصري من 8 إلى 12 جنيها، والتين البرشومي بـ10 جنيهات.





وسجل سعر البرتقال الصيفي 7 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر 8 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر 7 جنيهات، وسعر الكانتلوب من 3 إلى 6 جنيهات، والرمان بـ 10 جنيهات، والكانتلوب من 3 إلى 6 جنيهات، ومانجو عويس من 14 لـ 24 جنيها.



