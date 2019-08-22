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رياضة

موعد مباراة الزمالك والمقاصة في كأس مصر

الخميس 22/أغسطس/2019 - 11:58 ص
الزمالك والمقاصة
الزمالك والمقاصة - ارشيفية
عبدالله هشام
يواجه الفريق الأول بنادي الزمالك منافسه مصر المقاصة يوم الأربعاء الموافق 28-8 في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب برج العرب ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك والمقاصة

ومن المقرر أن يواجه الفائزة من الزمالك ومصر المقاصة فريق الاتحاد السكندري في دور نصف نهائي بطولة كأس مصر.

على أن تقام مباراة نصف النهائي ببطولة كأس مصر في الأول من شهر سبتمبر المقبل ويقام النهائي يوم 9 من نفس الشهر.

مشوار الزمالك في كأس مصر

جدير بالذكر أن فريق الزمالك نجح في التأهل لدور الـ8 بعد الفوز على الانتاج الحربي بنتيجة هدفين دون رد بينما تأهل الفريق الفيومي بعد الفوز على وادى دجلة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

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