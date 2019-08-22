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إضرام النيران في معقل لـ طالبان بـ أفغانستان

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:53 ص
إضرام النيران في
إضرام النيران في معقل طالبان
أ ش أ
أعلنت مسئولة أفغانية أن مجموعة من الأشخاص قاموا بإضرام النيران في معقل لحركة "طالبان" بإحدى القرى في مقاطعة "شينواري" بإقليم "بروان" الواقع وسط البلاد.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم، الخميس، عن المتحدثة باسم حاكم الإقليم "وحيدة شهكر" قولها إنه تم تدمير عدد من الأسلحة والمتفجرات في الحادث، كما انسحب مقاتلو طالبان من المنطقة، مشيرة إلى أنه لم يسقط ضحايا في صفوف الحركة.

ولم يرد أي تعليق من جانب حركة "طالبان" على هذه الأحداث.

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