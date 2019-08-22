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كوريا الشمالية تخطر الأمم المتحدة بمشاركة وزير خارجيتها باجتماع الجمعية العامة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:54 ص
رئيس كوريا الشمالية
رئيس كوريا الشمالية
أ ش أ
قال مصدر دبلوماسي اليوم الخميس إن كوريا الشمالية أبلغت الأمم المتحدة بأن وزير خارجيتها ري يونج-هو سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ستبدأ أعمالها يوم 17 سبتمبر المقبل حيث سيلقي كلمة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر إجراؤه في منتصف شهر سبتمبر المقبل في نيويورك بالولايات المتحدة.

وترسل كوريا الشمالية وزير خارجيتها إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة سنويا تقريبا.

من جانبها، أشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ إلى أن البعض يرى أن هناك احتمالا لإجراء محادثات رفيعة المستوى بين "ري" ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حال مشاركة "ري" فيها.
يذكر أن المحادثات بين الوزيرين سبق وأجريت على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، إذ كان "كيم يونج-تشول" يشغل وقتها منصب مدير جبهة الوحدة لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، وكان نظيره في مفاوضات نزع السلاح النووي الأمريكي مايك بومبيو.

يبدو أن "ري" سيحل محل "كيم يونج-تشول" ليقود فريق التفاوض الكوري الشمالي، وذلك من بعد انتهاء قمة هانوي بدون التوصل إلى أي اتفاق في فبراير الماضي.

وتسعى كل من السلطات الدبلوماسية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإجراء محادثات رفيعة المستوى بين الشمال والولايات المتحدة في وقت انعقاد الدورة المقبلة من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بعد إجراء مفاوضات على مستوى العمل بينهما لتضييق الخلافات.

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