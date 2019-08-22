اسعار الذهب في مصر واحدة من أهم الموضعات الهامة التي تشغل بال المواطنين في صباح كل يوم، ويتيح صدى البلد لقراءه التعرف على

اسعار الذهب بشكل يومي..

وقد شهدت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم، حالة من الاستقرار،

وسنتعرف بالتفصيل في السطور التالي عن اسعار الذهب اليوم

الخميس 22 - 8 – 2019 لجميع الأعيرة والتي جاءت على النجو التالي: