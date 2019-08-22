اسعار الذهب في مصر واحدة من أهم الموضعات الهامة التي تشغل بال المواطنين في صباح كل يوم، ويتيح صدى البلد لقراءه التعرف على اسعار الذهب بشكل يومي.. وقد شهدت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم، حالة من الاستقرار، وسنتعرف بالتفصيل في السطور التالي عن اسعار الذهب اليوم الخميس 22 - 8 – 2019 لجميع الأعيرة والتي جاءت على النجو التالي:
اسعار الذهب عيار 24 في مصر
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في بداية التعاملات 794 جنيهًا للجرام.
اسعار الذهب عيار 21 في مصر
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس سعر 695 جنيها في تعاملات اليوم، والذي يعد الأوسع انتشار في مصر.
اسعار الذهب عيار 18
أما سعر جرام الذهب عيار 18 فقد سجل اليوم الخميس 595 جنيهًا للجرام.
سعر الجنيه الذهب اليوم
أما سعر الجنيه الذهب اليوم فقد سجل اليوم الخميس 5560 جنيهًا.
أما سعر المصنعية والدمغة في محلات الذهب فقد تراوحت اليوم الخميس في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.