أستاذ آثار يكشف عن آخر تطورات ترميم سور مجرى العيون وقصر البارون.. فيديو

أكد دكتور أحمد بدران استاذ الآثار بجامعة القاهرة أن سور مجرى العيون من أحد الآثار الإسلامية والمعمارىة الهامة ، مؤكدا أن المنطقة كانت مشتهرة بدباغة الجلود والغراء فكانت تلك الصناعات مدمرة للأثر.



وأضاف أستاذ الآثار بجامعة القاهرة خلال تواجده ضيفا ببرنامج 8 الصبح على فضائية dmc أن الحكومة قامت بتخصيص سوق الروبيكي وتم نقل تلك الصناعات لها للحفاظ على منطقة سور مجرى العيون، مشيرا إلى أن الحكومة أعطت توجيهاتها بترميم الأثر.



وتابع أستاذ الأثار بجامعة القاهرة أن قصر البارون ارتبط بأهمية كبيرة لدى المصريين مؤكدا أنه في الماضي تم إهمال القصر ولكن خلال هذه الفترة أصبح القصر موضوعا على الخريطة السياحية ووزارة الآثار تقوم خلال هذه الفترة بترميمه.



وأشار أستاذ الأثار بجامعة القاهرة الى أنه بالإطلاع على الوثائق التاريخية للقصر تم اكتشاف أن اللون الطوبي كان اللون الأصلي للقصر وسيكون اللون المستخدم لإعادة القصر إلى أصوله وسيتم خلال أسابيع قليلة الانتهاء من ترميمه.