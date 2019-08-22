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تعليم

التعليم العالي: منح دراسية بالجامعات لأبطال العالم في كرة اليد

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:16 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني
وجّهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التهنئة لأبطال منتخب مصر لكرة اليد للناشئين لحصولهم على بطولة كأس العالم، لأدائهم البطولى ، ورفع اسم مصر بين دول العالم.

ووجهت الوزارة بإعفاء طلاب الجامعات الحكومية من منتخب مصر لكرة اليد للناشئين (جامعتا عبن شمس -حلوان ) من المصروفات طوال فترة دراستهم بالجامعة تقديرًا لأبطال العالم .

كما وجه الوزير بمنح الطلاب خريجى الثانوية العامة لهذا العام من منتخب مصر لكرة اليد للناشئين منحًا للدراسة بالجامعات الخاصة والأهلية والدولية فى الكليات التى يختارونها شريطة أن يكونوا مستوفين لشروط القبول بهذه الكليات.

كما أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى التنسيق مع الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية البحرية للنقل البحرى والتكنولوجيا لتوفير منح للطلاب من منتخب مصر لكرة اليد للناشئين الدارسين بالأكاديمية من أعضاء الفريق تقديرا لأدائهم البطولى.

كما أكدت الوزارة على توفير منح للدراسة بالجامعات المصرية مستقبلا لطلاب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين الدارسين حاليا بمرحلة الثانوية العامة من أعضاء الفريق .

ووجه د. عبد الغفار أيضًا بصفته رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات المصرية بتقديم مكافأة مادية لكل طالب جامعى لاعب بالفريق وفق القواعد المنظمة فى هذا الشأن.

جدير بالذكر أن منتخب مصر لكرة اليد للناشئين حصد لقب كأس العالم للمرة الأولى بعد الفوز بالمباراة النهائية على منتخب ألمانيا.

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