سعر الدولار اليوم الخميس 22- 8 - 2019 مقابل الجنيه المصري، شهد استقرارًا نسبيًا في عدد من البنوك المصرية، وسنستعرض في تقريرنا التالي سعر الدولار اليوم الخميس 22- 8 - 2019 في البنوك المصرية مقابل الجنية المصرية، والتي جاءت على النحو التالي:





سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية





سعر الدولار اليوم الخميس 22- 8 - 2019 في البنوك المصرية استقر مقابل الجنيه المصري في بنوك "عودة، المصري الخليجي، الشركة المصرفية العربية الدولية، البركة، المصرف المتحد، قناة السويس، كريدي أجريكول 16.55 جنيه للشراء و16.65 جنيه للبيع.





سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلى المصري





سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلى المصري مقابل الجنيه المصري سجل 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي اليوناني 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر





كما استقر سعر الدولار فى بنك مصر اليوم الخميس على سعر امس ليبلغ 16.52 جنيه للشراء.. و16.63 جنيه للبيع.





سعر الدولار اليوم في البنك العربى الأفريقى





كما استقر سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل 16.53 جنيه للشراء، 16.63 جنيه للبيع، بينما استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية مسجلا 16.53 للشراء ، 16.63 جنيه للبيع.





سعر الدولار اليوم فى بنك cib





سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك cib ( البنك التجاري الدولي) 16.54 جنيه للشراء و 16.64 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار اليوم الخميس في بنك التعمير والإسكان 16.53 جنيه للشراء و 16.63 جنيه للبيع.





سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي



