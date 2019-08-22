الأوليمبي يواجه سوهاج وديا.. اليوم

يواجه فريق كرة القدم الأول بنادي الاوليمبي منافسه سوهاج وديا اليوم علي ملعب عز الدين يعقوب، ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات دوري القسم الثاني.



وكان فريق الأوليمبي قد حقق الفوز على الزرقا وديًا بهدف دون رد أحرزه "مروان شاهين"، وخاض الفريق السكندري معسكرا مغلقا يوم 15-6 لتعرف أحمد الكأس المدير الفني على اللاعبين.



ويدخل فريق الأوليمبي السكندري في معسكر مغلق يوم السبت المقبل، استعدادا لخوض منافسات دوري القسم الثاني.



جدير بالذكر أن فريق الأوليمبي أنهى الموسم الماضي محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني برصيد 44 نقطة.