في الذكرى الـ 50 لإحراق المسجد الأقصى.. 10 معلومات عن الصحفي مرتكب الحادث

لم يكن يتوقع أحد أن يتسبب مقال بإحدى الصحف، فى توجيه وحشد كل أفكار العنف داخل دماغ هذا الصحفى الشاب، ليقدم على إحراق المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين في 21 أغسطس 1969.





الأكثر غرابة وقتها، هو رد فعل الحكومة والصحافة التابعة للكيان الصهيوني المحتل، التى بدت مُرحبة بالأمر للغاية واكتفت فقط بردودها الفاترة.





وفيما يلى نستعرض أبرز 10 معلومات عن الصحفى الأسترالى المتورط في حرق المسجد الأقصى:

1- اسمه بالكامل مايكل دينس روهان، أسترالي من مواليد 1 يوليو 1941.





2- صحفى أسترالى اشتهر عالميّا في 21 أغسطس 1969 بعد محاول إحراق المسجد الأقصى.





3- اعترف مايكل روهان أنه يعتقد أنه مبعوث من الله وبأنه تصرف وفقًا لأوامر إلهية، وقال: "سيُبنى هيكل يهودي في مدينة القدس، وستُذبح القرابين في هذا الهيكل مرّة أخرى خلال الأربع سنوات ونصف القادمة".





4- ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على مايكل روهان وقدمته إلى المحاكمة، وحكمت المحكمة بعدم أهلية مايكل العقلية وأودعته في مصحة عقلية، ويقال أنه توفي أثناء تلقيه العلاج النفسي سنة 1995.





5- اتهمت الصحافة العربية إسرائيل بإحراق المسجد الأقصى، لتتحول الأنظار من مايكل دنيس روهان تمامًا.





6- كان روهان يعيش في أستراليا عام 1967 عندما قرأ مقالة كتبها هربرت آرمسترونج، والتقى بكاهن من كنيسة الرب العالمية ليستشيره في مسألة العضوية ولكنه لم يصبح عضوًا ومع ذلك فقد دفعه هذا النص ونصوص أخرى إلى الذهاب إلى إسرائيل عام 1969، من أجل تحقيق نبوءة هربرت و. آرمسترونج.





7- أشار فيما بعد الرئيس الفلسطيني الأسبق ياسر عرفات في عدة خطابات تليفزيونية إلى أن محاولة الإحراق هي السبب الذي يدفعه إلى تنفيذ هجمات ضد إسرائيل متجنبًا ذكر روهان بالاسم.





8- الغريب أن جريدة جيروساليم بوست الإسرائيلية نشرت في 25 أغسطس 1969، عن حياة الشاب الأسترالي وأحلامه ببناء هيكل سليمان، الأمر الذى ألقى الضوء على المجرم وعلى المتواطئين معه.





9- في 28 أغسطس عام 1969 تقدمت 24 دولة مسلمة بشكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد محاولة إحراق المسجد الأقصى.



