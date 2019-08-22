الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 96 لسنة 2019، بالموافقة على عقد قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الأول بين مصر وصندوق النقد الصندوق العربي، والذى يقدم الصندوق بمقتضاه للحكومة المصرية قرضا مقداره 87 مليونا و700 ألف دينار عربي حسابي.



كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 376 لسنة 2019 بالموافقة على إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 526 لسنة 2015 فيما تضمن من إعادة تخصيص مساحة 618 فدانا بالمراغة محافظة سوهاج لصالح الهيئة القومية للصرف الصحي.

