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محافظات

رفع 300 حالة إشغالات متنوعة في حملة مكبرة بالواسطى

الخميس 22/أغسطس/2019 - 11:57 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
وجه المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، باستمرار تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تطبيقا للقانون، وحفاظا على الرقعة الزراعية، واسترداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها.

جاء ذلك خلال استعراضه لنتائج الحملة المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة عادل ضيف الله، رئيس الوحدة المحلية، وفي حضور اللواء محمد توفيق، مساعد مدير الأمن، والعميد طه درباشي، مأمور مركز شرطة الواسطى، والرائد محمد هاني، وكيل قسم شرطة المرافق، ومسئولى الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة 300 حالة إشغال متنوعة شملت إزالة 33 رصيفا مخالفا، و45 تاندات قماش وصاج وخشب، و25 شمسية، و65 لافتة دعاية، و39 كرسيا، و2 قطعة فراشة، و3 موازين، و18 عربة يد خشب، و12 سيبة لحمة، و8 طشت صاج، و36 بائعا جائلا، فيما تم تحرير 15 محضر إشغالات طريق.

كما قامت الوحدة المحلية بإزالة 2 حالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 2 قيراط ناحية قرية صفط التابعة للوحدة المحلية بميدوم.
رفع 300 حالة إشغالات متنوعة في حملة مكبرة بالواسطى
رفع 300 حالة إشغالات متنوعة في حملة مكبرة بالواسطى
رفع 300 حالة إشغالات متنوعة في حملة مكبرة بالواسطى

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