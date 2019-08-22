سامح حسين: حققت حلمى الوحيد بالتمثيل على المسرح القومي.. فيديو

قال الفنان سامح حسين، إنه يعيش حلمه بتمثيل مسرحية " المتفائل" " على المسرح القومى، مؤكدًا أنه كان يحلم منذ الصغر أن يعمل على المسرح القومى وأن يجسد دور البطولة فى إحدى المسرحيات على خشبة المسرح القومى.





وأضاف الفنان سامح حسين ، خلال لقاء خاص مع الإعلامى أحمد مجدى، ببرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه من شدة سعادته بعرض مسرحيته الأخيرة على المسرح القومى، كتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " بعض من أحلامى تتحقق على خشبة المسرح القومى".





وأشار الفنان سامح حسين، إلى أن التحضير للمسرحية استغرقت أكثر من 9 أشهر، وحاولنا أن نستغل إ مكانيات المسرح القومى البشرية والمادية فى المسرحية.



