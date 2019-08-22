الإعلان عن مواعيد الكشف الطبى بكليات جامعة الإسكندرية.. تعرف عليها

أعلن الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية أن الوحدات العلاجية بكليات الجامعة ستبدأ فى استقبال الطلاب المستجدين للعام الجامعى 2019 /2020 لإجراء الكشف الطبى عليهم اعتبارا من منتصف سبتمبر القادم.





وأشار الكردي الى أن الجامعة ستقوم بإعداد ملف صحى شامل لكل طالب مستجد يتم من خلاله متابعة حالته الصحية طوال فترة دراسته بالجامعة، وذلك من خلال جميع الوحدات الطبية ومعامل التحاليل بكليات الجامعة التى استعدت لاستقبال الطلاب لتوقيع الكشف الطبى عليهم وفق جدول زمنى تم إعداده لمراعاة إنهاء إجراءات الكشف الطبى الأساسية للطلاب المستجدين في 9 سبتمبر المقبل.





وأشار الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الكشف الطبي على طلاب كلية الطـب سيكون بالوحدات العلاجية بالمجمع الطبى فى الفترة من 15 إلـى 19 سبتمبر، وعلى طلاب طب الأسنان من يـوم 22 سبتمبـر إلـى 26 سبتمبر.





وعلى طلاب كلية الهندسة والفنون الجميلة، والصيدلة من 14 سبتمبر إلى 19 سبتمبر، وكلية الزراعة بالشاطبى، وزراعة سابا باشا، والتمريض، وكلية التربية النوعية، وتربية الطفولة المبكرة، والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية من 15 سبتمبر إلى 19 سبتمبر، وطلاب كلية العلوم ففى الفترة من ١٧ إلى ١٩ سبتمبر وذلك بالوحدات العلاجية بكلياتهم.





ويستكمل الكشف الطبى على جميع الطلاب الذين تخلفوا عن مواعيد الكشف الطبى السابقة ابتداء من يوم السبت 21 سبتمبر المقبل، بمقر الوحدات العلاجية بكل كلية من الكليات السابقة.





وأضاف الدكتور جابر أن الوحدة العلاجية بمجمع الكليات النظرية بسوتير سوف تستقبل طـلاب كليـة الطـب البيطـرى من 21 سبتمبر إلى 22 سبتمبر، وطلاب كلية التربية من 23 سبتمبر إلى 26 سبتمبر، والتجارة من 28 سبتمبر إلى 30 سبتمبر، والآداب من 1 أكتوبر إلى 3 أكتوبر، والسياحة من 4 إلى 5 سبتمبر، والحقوق مــن 7 أكتوبر إلى 9 أكتوبر.





وقال أن الكشف الطبي على الطلاب من ذوى الإحتياجات الخاصة سيكون يوم 7 سبتمبر بمقر العيادة الشاملة بوستير، وعلى الطلاب المستجدين والمحولين من انتساب إلى انتظام من جميع الكليات النظرية والحاصلين على تقدير جيد يوم 14 سبتمبر.



