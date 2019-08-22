الأهلي يعلن اسم المدير الفني الجديد خلال ساعات.. تفاصيل

تحسم لجنة التخطيط للكرة بالأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة اسم المدير الفني الجديد لفريق الكرة بعد الاستقرار علي ثلاثة أسماء جار التفاوض معها وعلي متطلباتها المادية، وكشفت مصادر خاصة أن أمير توفيق مدير التعاقدات فتح خطوط اتصال مع الثلاثي وقدّم تصورًا للجنة التخطيط ظهر أمس عن هذا الأمر ليتم اتخاذ القرار النهائي.





وقالت المصادر إن المدرب الجديد سوف يصل القاهرة في غضون 72 ساعة علي أقصي تقدير لعقد جلسة معه قبل توقيع العقود بشكل نهائي وتسلم المهمة عقب مواجهة الفريق الأحمر مع "أطلع بره" المقرر لها مساء غد باستاد الجيش المصري ببرج العرب في إياب دور الــ64 لدورى ابطال افريقيا.





وقالت مصادر إن الثلاثي المرشح لقيادة الفريق الأحمر هم مدربون كبار، وزاد مسئولي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من سقف الراتب المالي ليصل إلي 150 ألف دولار شهريًا بدلًا من 100 ألف كما كان محددًا في وقت سابق.



