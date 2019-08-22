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باحث: الاقتصاد المصري ضمن أعلى معدلات النمو عام 2027.. فيديو

الخميس 22/أغسطس/2019 - 11:54 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد الدكتور كريم العمدة، الباحث في شئون الاقتصاد الدولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى توجيهاته للحكومة، مشيرا إلى أن وزير المالية أعلن عن بداية الطعن الضريبي وتمت ميكنتها، وذلك سوف يساهم في سرعة الفصل في النزاعات الضريبية.

وقال الباحث في شئون الاقتصاد الدولي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، إنه تم تحصيل ما يقرب من 100 مليار جنيه في إطار إستراتيجية ميكنة الخدمات الحكومية انعكاسا على زيادة إيرادات الدولة المصرية.

وأضاف الدكتور كريم العمدة أن العالم يتجه نحو الرقمنة والمدفوعات الإلكترونية لتسهيل الإجراءات التعامل مع المواطنين، مشيرا إلى أن ذلك يساعد على سرعة تحصيل الإقرارات الضريبية وزيادتها وتساهم في زيادة الاستثمارات وفرص العمل.

وأشار الباحث في شئون الاقتصاد الدولي إلى أن مركز هارفارد أوضح أن الاقتصاد المصري يسير بشكل إيجابي، مؤكدا أن الاقتصاد المصري 2027 سيصل إلى تقدم ومعدل نمو وتكون ضمن اعلى معدلات النمو وهذا كان اتجاه الدولة المصرية.

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