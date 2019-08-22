فرنسا تشارك بجناح ضخم في معرض البناء والتشييد الدولي بيج فايف مصر الشهر المقبل

تشارك فرنسا بجناح ضخم في النسخة الثانية من معرض البناء والتشييد الدولي (بيج فايف مصر) الذي تستضيفه مصر في الفترة من الثاني وحتى الرابع من سبتمبر المقبل.





وستنظم الوكالة الوطنية لدعم وتنمية الاقتصاد الفرنسي دوليا (بيزنس فرانس) جناح فرنسا بفعاليات المعرض الذي يعد حدثا واعدا لقطاع البناء.





وكشف مكتب وكالة "بيزنس فرانس" بمصر - في بيان صحفي اليوم، الخميس - أن النسخة الثانية لمعرض "بيج فايف مصر" ستشهد مشاركة هي الأولى من نوعها في مصر لشركتين فرنسيتين من الشركات الصغيرة والمتوسطة (دولابي وأورومير) اللتين تسعيان لتطوير شراكات مع النظراء المصريين.





وأوضح المكتب أن السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة، سيزور المعرض، لتفقد الجناح الفرنسي، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يشارك بالمعرض أيضا نادي المدينة المستدامة الفرنسي وهو كيان أسسه القسم الاقتصادي لسفارة فرنسا في ديسمبر 2016 ويتكون من مجموعة من الشركات الفرنسية الكبرى، حيث سيمثل النادي 13 شركة.





ويهدف النادي إلى الترويج للعرض الفرنسي والمساهمة في إعداد قطاع المدينة المستدامة المصري، وذلك عبر معرفة الاحتياجات وقطاعات السوق عالية الإمكانات، فضلا عن تحديد متخذي القرارات التشغيلية.





وقال مكتب "بيزنس فرانس" إنه ونظرا لتمتع قطاع البناء والتشييد المصري بكونه أحد أكبر القطاعات نموا على مستوى قطاعات الأعمال، فإن هذه الفعالية ستخلق فرصا مهمة للعارضين على صعيد تطوير علاقات تجارية جديدة.





وأكد أن وكالة "بيزنس فرانس" ستواصل تشجيع الشركات الفرنسية الجديدة على استكشاف هذا السوق، لا سيما وأن جميع الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية مؤخرا أعطت البلاد نشاطا اقتصاديا جديدا وعوامل جذب مهمة.





ويعمل نادي المدينة المستدامة على تنشيط التعاون بين أعضائه لتقديم حلول متكاملة للتحديات المحلية الخاصة بالنقل والطاقة والمياه وإدارة المخلفات.وذكر أن هناك أكثر من 160 فرعا لشركات فرنسية متواجدة في مصر حاليا، متوقعا زيادة عدد الشركات الفرنسية خلال الفترة المقبلة.