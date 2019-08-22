الاهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم وتغييرات في التشكيل

يدخل الفريق الأول للكرة بالاهلي في معسكر مغلق اليوم بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة أطلع بره المقرر لها مساء غد باستاد الجيش المصري ببرج العرب في إياب دور الــ64 لدورى أبطال افريقيا.



ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته علي أن يختار محمد يوسف القائم باعمال مدير الكرة قائمة من 20 لاعبًا للدخول بهم في معسكر مغلق ليلة المباراة إستعدادًا لتلك المواجهة ، وأستقر يوسف علي الدفع بكل من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه احمد فتحي وياسر ابراهيم ومحمود متولي ومحمود وحيد( أيمن أشرف) وعمرو السوليه وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشه ورمضان صبحي وحسين الشحات( جيرالدو ) ووليد ازارو.



ولجأ يوسف الي تغييرات في التشكيلة الرئيسية بسبب منح المدير الفني السابق مارتن لاسارتي اجازة لعلي معلول سافر فيها الي بلاده تونس بجانب منح محمود متولي فرصة الظهور أساسيًا وكذلك أحمد فتحي الذي لم يشارك منذ فترة طويلة