حسم اسم المدير الفنى خلال ساعات.. الاهلي يرفع سقف الراتب المالي للمدرب الجديد

كشفت مصادر خاصة ان مجلس أدارة النادي الاهلي بقيادة محمود الخطيب قرر رفع السقف المالي للتعاقد مع المدير الفني الجديد الذي سيتولى مسئولية الفنية للفريق الأول عقب اقالة الاورجواني مارتن لاسارتي.





وقالت المصادر ان ادارة النادي كانت قد حددت ١٢٠ ألف دولار راتب شهري ولكنها زادت الي ١٥٠ الف دولار وقد تصل إلى اكثر من ذلك حال التفاوض مع مدرب كبير له اسمه.





وتحسم لجنة التخطيط للكرة خلال الساعات القليلة المقبلة اسم المدير الفني الجديد لفريق الكرة بعد الاستقرار علي ثلاثة أسماء جاري التفاوض معهم علي متطلباتهم المادية، وكشفت مصادر خاصة أن امير توفيق مدير التعاقدات فتح خطوط إتصال مع الثلاثي وقدم تصور تلك للجنة التخطيط ظهر امس عن هذا الأمر ليتم إتخاذ القرار النهائي.



