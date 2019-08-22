سامح حسين عن علاقته بالسوشيال ميديا: مش بحب التفاهة.. فيديو

قال الفنان سامح حسين، إنه يحرص خلال اختياراته أن تكون كل أعماله الدرامية التى يشارك فيها ذات رسالة واضحة وهادفة، مضيفا أن الاعمال الدرامية التى يقدمها دائمًا تتضمن رسالة تحث على الخير.



وأضاف سامح حسين، خلال لقاء خاص مع الإعلامى أحمد مجدى، ببرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن علاقته بالسوشيال ميديا يجب أن تكون إيجابية وهادفة، موضحًا أنه هناك أشياء يقوم بنشرها على السوشيال ميديا وأشياء أخرى لا يمكن نشرها.



وأكد سامح حسين "أنا مش بحب التفاهة خالص، ولازم أبقى إيجابى، حتى لو المنشور الذى نشرته يحتوى على سلام للجمهور بشكل كوميدى ولكن لا يصل إلى حد التفاهة".



وأعرب سامح حسين، عن رفضه الجدال على السوشيال ميديا فى القضايا السياسية، لافتًا إلى أنه لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، مؤكدًا أن الخلاف الموجود فى المجتمع يرجع بسبب حديث الجميع فيما لا يفقهون فيه.