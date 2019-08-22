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تعليم

التعليم : ضبطنا الطلاب المسئولين عن نشر صور امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:53 ص
امتحانات الدور الثاني
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة
ياسمين بدوي
تمكن فريق الغش الالكترونى بغرفة العمليات المركزية المسئولة عن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ،من ضبط الطلاب المسئولين عن تصوير ونشر أسئلة امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة على صفحات الغش الالكتروني عبر الفيس بوك.

وقالت غرفة العمليات انه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المتورطين في عملية تصوير و نشر الامتحانات من داخل اللجان

وشددت وزارة التربية والتعليم على خطورة حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقًا أو أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه والنص على أن الشروع في طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها.

وأكدت أن ذلك يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان، كما أن العمل على طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان طبقًا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2017، الصادر بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.

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