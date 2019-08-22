فريق Assuit robotics يصمم كاشفاً للألغام ويتأهل لتصفيات العالم بالصين.. فيديو وصور

"Assuit robotic s " فريق طلابي بكلية الهندسة جامعة أسيوط نجح في تصميم روبورت لكشف الالغام والمتفجرات الأرضية وحصل الفريق على المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى المسابقة الدولية Minesweeper للتعرف على الألغام الأرضية والمتفجرات والتي نظمتها أكاديمية البحث العلمي في نسختها الثامنة هذا العام الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

قال أحمد سيد طالب بالفرقة الثانية كلية الهندسة قسم ميكانيكا وأحد أعضاء الفريق أنه اشترك في معمل" robotics " بالكلية منذ عامين وهو متخصص في التكنيكال والذي يساعد على تضييق الفجوة بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي وشاركنا في مسابقات كثيرة دولية ومحلية ومنها مسابقة الغواصات الآلية وكاشف الالغام والتي حصلنا بها على المركز الثالث في المسابقة التي اقيمت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتأهلنا لتصفيات العالم التي سوف تقام في الصين .





وأضاف محمد سليمان طالب بالفرقة الثالثة كلية الهندسة قسم ميكانيكا و أحد أعضاء الفريق ان مصر تعاني من مشكلة كبرى وهي ألغام التي تغطي 22% من مساحة مصر و250 ألف فدان صالحة للزراعة ولحل هذه المشكلة بدأت الجامعات في مصر استخدام التكنولوجيا العلمية من خلال صناعة كاشف الألغام وفريق " robotics " هندسة أسيوط يشارك سنويا في المسابقات التي تقيمها الجامعات المحلية والعالمية للوصول الى أحدث الوسائل لصناعة كاشف الألغام والمتفجرات حتى يتم الاستفادة منه مستقبليا في إزالة الألغام من مصر ونكون جزءًا من حل هذه المشكلة التي تعاني منها مصر منذ عشرات السنوات .





وأشار محمد جمال عليش طالب بالفرقة الثانية قسم كهرباء كلية الهندسة جامعة أسيوط وقائد الفريق الى ان فكرة الروبورت كشف الالغام فوق وتحت سطح الأرض وقمنا بتصنيع كاشف للمعادن على عمق 30 سم خاصة وان المسابقة تهدف الى كشف الألغام على عمق 10 سم تحت الأرض وقمنا باستخدام مواتير 20 كيلو جرام حتى تستطيع تحريك الروبوت على الرمال وقمنا بتصميم رافع للألغام حتي يتم رفع الغم من الارض ووضعه في سلة موضوعة خلف الروبوت .





ونوه أحمد مجدي طالب بالفرقة الثانية قسم كهرباء كلية الهندسة جامعة أسيوط وأحد أعضاء الفريق الى أنهم قاموا بعمل خريطة لتحديد مكان الالغام في مكان البحث وقمنا بالفعل في استخدام وسائل تكنولوجية لتحديد موقع الالغام وقياس المسافة التي يبعد بها الغم عن سطح الأرض.









ومن جهته أشاد الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بانجاز فريق Assuit robotics وتفوقه خلال المسابقة والذي يعد فخرًا للجامعة وتأكيدًا على تميزها العلمي والبحثي فى كافة المجالات ، منوهًا ان مجالات الابتكار والتكنولوجيا الصناعة تعد واحدة من الأنشطة الطلابية التى تحرص إدارة الجامعة على تشجيع الطلاب على الانخراط بها والتي تهدف إلى بناء جيل متميز في مجالات الإبداع والابتكار كأحد أحد أهم المفاتيح الأساسية التى تعزز بإيجابية مفهوم التطبيق العملي ويساهم في بناء طلاب قادرين على الإبداع .





من جانبه أشار الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة ان فريق Assuit robotics دأب على المشاركة سنويا في مسابقة Minesweepersالدولية لكي يكون جزء من حل مشكلة الألغام والتى تعد واحدة من المشكلات التي تواجه مصر و تستحوذ علي 22% من مساحة مصر وربع مليون فدان صالح للزراعة ، مضيفًا ان تلك المسابقة تتنافس من خلالها الفرق المشاركة بتصاميم مختلفة لماسحات ألغام أوتوماتيكية و تعمل على الكشف عن الألغام ورسم خريطة بمكانها بدقة، من خلال التحكم عن طريق العنصر البشري لاسلكيا بعيدا عن منطقة الخطر.





وفى السياق ذاته أشار الدكتور مازن محمد شفيق الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الكهربية والمشرف الأكاديمي للفريق إلى أن الفريق قام بالتحضير للمسابقة في وقت قدره 20 ، موضحًا ان حصول الفريق المركز الثالث في هذا العام علي مستوي الجمهورية أهله لتمثيل مصر وجامعة أسيوط في المسابقة الدولية اللي تقام في نهاية شهر أكتوبر القادم في مدينة مكاو بالصين والمشاركة في مؤتمر Iros العالمي .



