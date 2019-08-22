مسؤول بالمسرح القومى: العروض متاحة للجمهور مجانا فى هذه الأوقات.. فيديو

قال جمال عبد الناصر، المسؤول الإعلامى للمهرجان القومى للمسرح، إن فعاليات المهرجان القومى للمسرح متاحة مجانا للمواطنين، مشيرا إلى أن التذاكر تكون متاحة في كل الأماكن والمسارح التي يقام بها المهرجان.



وأضاف جمال عبد الناصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، أن الحصول على تذاكر العروض يكون متاحا قبل العرض بنصف ساعة أو ساعة، موضحا أنه يوجد عروض تنفد فيها التذاكر سريعا لشعبيتها.



وأكد جمال عبد الناصر أن مواعيد العروض متنوعة وتتراوح بين 6 مساء و8 مساء و10 مساء، لافتا إلى أن المهرجان يعد خدمة ثقافية تقدمها وزارة الثقافة للجمهور المصرى المحب للمسرح.