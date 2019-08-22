ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال حملة تفتيش.. ضبط 19 سيارة تاكسي مخالفة في مدينة الزقازيق

الخميس 22/أغسطس/2019 - 11:56 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه استمرارًا للحملات التفتيشية المفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية بمدينة الزقازيق لإعادة الإنضباط للشارع، فقد تم ضبط 19 سيارة أجرة (تاكسي) مخالفة بمدينة الزقازيق لعدم التزام سائقيها بفتح البنديره وتشغيل العداد والانتظار وتطبيق تعريفة الركوب المقررة واستغلال المواطنين. 

وشدّد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات المفاجئة على المواقف العمومية وسيارات الأجرة (التاكسي – السرفيس) للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، قائلًا لن نترك المواطن فريسه أمام جشع معدومي الضمير. 

كان محافظ الشرقية أصدر تعليمات لمدير الإدارة العامة للمواقف بالتنسيق مع مدير إدارة المرور بشن حملات مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة (التاكسي) بمدينة الزقازيق للتأكد من تطبيق تعريفة الركوب المحددة والالتزام بفتح البنديره وتشغيل العداد والانتظار وعدم السماح باستغلال المواطنين.

وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية تمكنت إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف من ضبط ( 19 ) سيارة تاكسي مخالفة مابين مخالفات متنوعة ( عدم تشغيل العداد - عدم الإلتزام بتعريفة الركوب - )، وتم سحب الرخصة وتحرير محضر جنحة مرورية للسائق المخالف. 

كما طالب المحافظ المواطنين بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف وتحمل مسئولياتهم وعدم الإستجابة لابتزاز السائقين والإبلاغ فورًا عن المخالفين على الأرقام الآتية: الخط الساخن للمرور 2262250 - الإدارة العامة للمواقف 2315974 - غرفة الأزمات والكوارث 2303693 - بوابة الشكاوى الحكومية 16528.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الشرقية يتفقد عددا من المواقف للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة.. صور

المحافظون في المواقف والميادين لتطبيق التعريفة الجديدة.. غراب يفاجئ السائقين لمتابعة حركة موقف الأجرة في الشرقية.. وعبد العال يتوعد السائقين المستغلين وغير الملتزمين.. منال عوض: غرفة عمليات رئيسية

ضبط 36 سائق تاكسي في الزقازيق لعدم التزامهم بتعريفة الركوب الجديدة

ضبط 47 سيارة أجرة مخالفة لتعريفة الركوب الجديدة بالشرقية

4 آلاف تاكسى.. مدير مرور الدقهلية يتابع عمليات لصق التعريفة الجديدة

لزيادة تعريفة الركوب.. ضبط 42 تاكسي و2 ميكروباص بالشرقية

ترشيحاتنا

زيادة الرطوبة 20 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة الحارة.. فيديو

هذه الابراج الاكثر صبرا.. هل أنت منهم؟

بجنيه واحد فقط.. تخلص من إصفرار الأسنان بوصفة آمنة

أب ذبح ابنتيه ورجل شطر جسد زوجته نصفين بالساطور.. ومحام: العقوبة تسقط فى هذه الحالة

عايز تخس.. 4 وصفات بـ البقدونس للتخلص من الوزن الزائد

تعرف على كيفية حماية بياناتك باستخدام ميزة الخصوصية الجديدة على فيسبوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حائط صد منيع.. طابية الحوض الجاف شاهدة على التاريخ في الإسكندرية

بكم واحد وفتحة من الساق.. نانسي عجرم تتألق فى عمان

بـ فيونكة لافتة.. نجوى كرم تتألق بالأسود فى StarsOnBoard