خلال حملة تفتيش.. ضبط 19 سيارة تاكسي مخالفة في مدينة الزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه استمرارًا للحملات التفتيشية المفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية بمدينة الزقازيق لإعادة الإنضباط للشارع، فقد تم ضبط 19 سيارة أجرة (تاكسي) مخالفة بمدينة الزقازيق لعدم التزام سائقيها بفتح البنديره وتشغيل العداد والانتظار وتطبيق تعريفة الركوب المقررة واستغلال المواطنين.





وشدّد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات المفاجئة على المواقف العمومية وسيارات الأجرة (التاكسي – السرفيس) للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، قائلًا لن نترك المواطن فريسه أمام جشع معدومي الضمير.





كان محافظ الشرقية أصدر تعليمات لمدير الإدارة العامة للمواقف بالتنسيق مع مدير إدارة المرور بشن حملات مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة (التاكسي) بمدينة الزقازيق للتأكد من تطبيق تعريفة الركوب المحددة والالتزام بفتح البنديره وتشغيل العداد والانتظار وعدم السماح باستغلال المواطنين.





وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية تمكنت إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف من ضبط ( 19 ) سيارة تاكسي مخالفة مابين مخالفات متنوعة ( عدم تشغيل العداد - عدم الإلتزام بتعريفة الركوب - )، وتم سحب الرخصة وتحرير محضر جنحة مرورية للسائق المخالف.



