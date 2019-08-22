موعد توقيع الكشف الطبي على طلاب جامعة الأقصر

تنطلق يوم الأحد الثامن من سبتمبر المقبل أعمال توقيع الكشف الطبى للطلاب الجدد بجامعة الأقصر، وذلك بإشراف الدكتور بدوى شحات، رئيس الجامعة.



وبحسب بيان، الخميس، جرى تخصيص يوم الأحد 8 سبتمبر لتوقيع الكشف الطبي لطلاب كليتي الآثار والحاسبات والمعلومات و9 سبتمبر لطلاب السياحة والألسن و10 سبتمبر لطلاب الفنون الجميلة على أن يكون يومى 11 و12 للطلاب المتخلفين عن أعمال الفحص بجميع الكليات.



ويتم إجراء الفحوصات الطبية بمقار الكليات المختلفة بينما تجرى فحوصات المتخلفين بمبنى الجامعة الإداري مع ضرورة إحضار الطالب لاستمارة الكشف الطبي من الإدارة الطبية بالكلية التابع لها وصورة شخصية وبطاقة إثبات شخصيته.



وحذرت الإدارة الطبية بالجامعة الطلاب من عدم الإلتحاق بالكلية دون شهادة توقيع الكشف الطبي.