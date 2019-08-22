ماجستير على الأقل.. اقرأ شروط تنظيم القوافل الطبية في الأقصر

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل الوزارة، عن الشروط الخاصة الواجب توافرها عند إقامة أى قافلة طبية خارجية، مشيرا إلى أن تلك الشروط واردة من وزارة الصحة والسكان.



وتتضمن الشروط -بحسب بيان الخميس- ضرورة إرسال صورة من إشهار الجمعية بند مزاولة النشاط الطبى، وإرسال أسماء الأطباء المشاركين بالقافلة والدرجة العلمية وصورة المؤهل، وأن يكون الطبيب المشارك حاصل على درجة الماجيستير على الأقل، وإرسال إفادة بأماكن العمل الحالية للأطباء المشاركين، وعدم تحمل مديرية الشئون الصحية أية أعباء مالية من إقامة أو مستلزمات أو أدوية خاصة بالقافلة.



كما يشترط إبلاغ المديرية قبل موعد القافلة بشهر حتى يتمكن المسئولين من إرسالها إلى وزارة الصحة واتخاذ الموافقة على إقامة القافلة، ولا يتم تحديد أى موعد لإجراء القافلة من قبل الجمعية إلا بعد التنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالأقصر.