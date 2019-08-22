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خبير عسكري: ميليشيات الحوثي تتحمل مسئولية جرائمها لإرهاب شعب اليمن.. فيديو

الخميس 22/أغسطس/2019 - 12:05 م
صدى البلد
آيات أحمد
قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن اليمن بلد مساحته وعدد سكانه كبير، ويعاني من قلة الإمدادات بسبب الاشتباكات ودخول الحوثيين إليه، لافتًا إلى أن أمراض التيفود والكوليرا ظهرت فى اليمن مرة أخرى نتيجة لقلة التغذية والاضطراب الأمنى، بالإضافة إلى أن الأطفال لديهم ضعفا عاما نتيجة قلة التغذية.

وأضاف العميد سمير راغب، فى مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، ان اليمن لا يوجد به إنتاج نهائيًا وأصبح تعيش على المساعدات، لأن الإنتاج اليمنى للنفط تعيش عليه القوات الحوثية.

وأشار العميد سمير راغب، إلى أن ميليشيات الحوثي تتحمل المسئولية في إرهابها للشعب اليمني لما ترتكبه من جرائم، مؤكدًا أن بداية تفكك اليمن كان في عام 2014 مع دخول الحوثيين الاراضى اليمنية.

وأردف العميد سمير راغب، أن الحوثيين عليهم ان يوقفوا فوهات المدافع والبنادق ضد الشعب اليمنى، مشيرًا إلى ان الحوثيين لا يحترمون تعهداتهم أبدًا.

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