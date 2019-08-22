محافظ دمياط وبالي يناقشان سبل التعاون في المجالات المختلفة

التقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم، بمحافظ مدينة بالى الإندونيسية، وذلك خلال زيارتها إلى جمهورية إندونيسيا، للمشاركة فى فعاليات الحوار الإندونيسي الأفريقى للبنية التحتية.



وتناول اللقاء الذى جاء بحضور السفير عمرو معوض سفير مصر بإندونيسيا و السفير حلمى فوزى سفير اندونيسيا بالقاهرة ووفد رفيع المستوى من السفارة الاندونيسية، مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين دمياط وبالى فى عدد من المجالات التى تشتهر بها المدينتين مثل صناعتى الأثاث وتعليب الأسماك.



وبحثت محافظ دمياط، مع نظيرها في بالي، آليات تحقيق التعاون بين دولة إندونيسيا ومحافظة دمياط فى النشاطات المختلفة خاصة إنشاء وإدارة المكتبات العامة، حيث صرحت محافظ دمياط بأنه تم تعزيز تبادل الخبرات فى هذا المجال بعد عودة البعثة الاندونيسية من مصر، إذ حرصت إندونيسيا على الاستفادة من الخبرات المصرية فى قطاع إدارة المكتبات.



كما توجهت الدكتورة منال عوض بالشكر إلى محافظ بالى على حفاوة الاستقبال وترحيبه بمد أواصر التعاون بين دمياط وبالى، ودعته الى زيارة محافظتى القاهرة ودمياط للتعرف على أبرز معالمهما السياحية.