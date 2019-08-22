رفع 70 طن قمامة خلال حملة نظافة بقريتين في كفر الشيخ.. صور

كشف الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، عن رفع 70 طن قمامة ومخلفات خلال حملة نظافة شاملة ومكبرة، بقريتي لاصيفر البلد، وكنيسة الصرادوسي، بمركز دسوق، بمشاركة معدات وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف المهندس هشام فتحي رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمحافظة والتى ضمت 7 سيارات بالإضافة الى 5 سيارات ولودرين "زاحف" ومشاركة مجتمعية من الأهالي بلورد كبير.



ومن جانبه، قال اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، إن الحملة استهدفت شوارع قرية لاصيفر البلد الرئيسية والفرعية بالقرية والمداخل وشوارع قرية كنيسة الصرادوسى ورفع المخلفات ناتج تطهير المصرف والسوق الأسبوعي والصولة البرميلية ومصرف حوض الحجر بلاصيفر والشارع الوسطاني العالي وشارع العمدة والمنطقة القبلية عند المسجد الكبير، وأسفرت عن رفع ما يعادل أكثر من 40 طن قمامة من قرية لاصفير البلد و30 طن من كنيسة الصرادوسي بإجمالي70 طن.



و أشار مرسي إلى أن حملة "قرية نظيفة" والتي تجوب قرى مركز دسوق بدايةً من قرية سنهور المدينة والتي بدأت في 20 يوليو الماضي وقرية العجوزين يوم 30 يوليو الماضي وقريتى أبو مندور وكفر مجر بقرية لاصيفر البلد التابعة لقرية كنيسة الصردواسى 4 أغسطس، والتى شاركت فيها معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق وقرى دسوق فضلًا عن معدات وحدة التدخل السريع بديوان عام المحافظة.

