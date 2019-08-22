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حوادث

استولى على 9 ملايين جنيه من المواطنين.. تجديد حبس مستريح الدقهلية 15 يوما

الخميس 22/أغسطس/2019 - 11:45 ص
محاكمة
محاكمة
همت الحسينى
قررت نيابة أول المنصورة تجديد حبس مستريح قام بالنصب على عدد من المواطنين بمبالغ قيمتها 9 ملايين جنيه، لمدة 15يوما. 

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قدتلقىإخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن مباحث قسم أول المنصورة، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من ضبط "سليمان النحاس شلبي - 42 عامًا - صاحب مكتب استيراد وتصدير"، حيث تواجد بمدينة المنصورة. 

وتبين أن المتهم قام بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بقيمة 9 ملايين جنيه حيث قام بايهامهم بتشغيلها في تجارة الهواتف المحمولة نظير أرباح شهرية إلا أنه نصب عليهم ولم يوف بوعده ولم يقم برد المبالغ وفر هاربًا، وتحرر المحضر اللازم

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