استولى على 9 ملايين جنيه من المواطنين.. تجديد حبس مستريح الدقهلية 15 يوما

قررت نيابة أول المنصورة تجديد حبس مستريح قام بالنصب على عدد من المواطنين بمبالغ قيمتها 9 ملايين جنيه، لمدة 15يوما.





وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قدتلقىإخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن مباحث قسم أول المنصورة، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من ضبط "سليمان النحاس شلبي - 42 عامًا - صاحب مكتب استيراد وتصدير"، حيث تواجد بمدينة المنصورة.



