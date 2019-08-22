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حوادث

ضبط سيارة نقل محملة بكمية كبيرة من البضائع الأجنبية المهربة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 11:56 ص
ضبط سيارة نقل محملة
ضبط سيارة نقل محملة بكمية كبيرة من البضائع الأجنبية
مصطفى الرماح
تمكنت الخدمات الأمنية بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، المعينة بمنفذ كوبرى المنزلة الجديد الجمركي، من ضبط سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من البضائع أجنبية الصنع، غير خالصة الرسوم الجمركية، حال دخولها من الجهة الخلفية للمنفذ (بوابة الخروج) فى محاولة من مستقليها لعبور المنفذ دون الخضوع للإجراءات الجمركية.

وبمناقشة مستقلي السيارة "شخصان" أقرا بارتكاب الواقعة بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يأتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب البضائع المحظورة والممنوعة التى من شأنها الإضرار بالإقتصاد القومى للبلاد، وذلك من خلال تشديد الرقابة على كافة المنافذ.

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