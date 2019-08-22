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رياضة

هل ينفذ جمال عبد الحميد وعده .. 3 نجوم خسروا الرهان وحلقوا شعرهم على الهواء.. فيديو

الخميس 22/أغسطس/2019 - 12:13 م
جمال عبد الحميد
جمال عبد الحميد
محمد السعيد
"الزمالك بطل كأس مصر هذا الموسم وهحلق شعري إذا خسر البطولة"، بهذه الكلمات راهن جمال عبد الحميد، نجم الأبيض السابق، على تتويج الزمالك بلقب الكأس هذا الموسم.

وكان جمال عبد الحميد أثار الجدل الموسم الماضي، بتصريح مثير قال فيه: "لو الزمالك خسر الدروي يبقى أنا مبفهمش في الكورة"، لكنه تراجع بعد تتويج الاهلي وقال إن هناك تغييرات كبيرة هي التي أدت إلى خسارة الزمالك، أبرزها إصابة ساسي ورحيل جروس.

جمال عبد الحميد لم يتحمل مسئولية تصريحه الأول وبدأ يبحث عن المبررات، لكن هل يفي بوعده هذه المرة ويحلق شعره حال خسارة الزمالك لكأس مصر.

ويرصد "صدى البلد" أبرز نجوم كرة القدم الذين حلقوا شعرهم على الهواء تنفيذا لوعدهم:

ميدو
وعد فأوفي، بعدما صرح أحمد حسام ميدو، نجم فريق الزمالك السابق ومدرب مصر المقاصة الحالي، بأنه سيحلق شعره على الهواء حال تتويج ليستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي موسم 2016، وهو الأمر الذي حدث، قام ميدو بحلق شعره على الهواء على إحدى شاشات التليفزيون.

وعلقت إحدى الصحف الإنجليزية على خسارة ميدو للرهان حيث قالت: "ميدو خسر الرهان وحلق شعره على الهواء، نأمل ألا يؤثر ذلك على تحليله للمباريات في الفترة المقبلة".

سامي كافور
قام سامي كافور، نجم منتخب غانا السابق، بحلق شعره على الهواء في عام 2015، بعد وعد بحق رأسه حال عدم تتويج منتخب غانا بكأس الأمم الأفريقية 2015، وهو الأمر الذي لم يحدث، حيث فازت بها كوت ديفوار.

وقال كافور عقب تنفيذه للرهان: "المسألة ليست في قص شعري ولكني وعدت وكان لا بد من تنفيذ وعدي".

هيجيتا
رينيه هيجتا، حارس مرمى كولومبيا السابق، هو آخر الضحايا، حيث قام بحلق شعره على الهواء، بعدما راهن بقص شعره حال عدم تتويج كولومبيا بكوبا أمريكا 2019، وهو الأمر الذي لم يحدث، ليقوم بتنفيذ وعده بحلق شعره على الهواء في يوليو الماضي.

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