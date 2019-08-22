الأورمان: 4 ملايين جنيه لترميم البيوت وتوصيل المياه والكهرباء بالقرى.. فيديو

أوضح محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تقوم بالعمل على 3 قطاعات وهم القطاع الصحي والتنموي ثم المساعدات الموسمية، مشيرا إلى أن عدد مشاريع الجمعية قد بلغت 26425 لمشاريع الشباب منهم 1280 مشروع مبادرة القروض الحسنة.



وأضاف محمود فؤاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، أن الجمعية تقوم بتوفير فرص عمل للشباب إلى جانب تأهيل المنازل، متابعا أن الجمعية تضخ من 3 إلى 4 ملايين جنيه لترميم البيوت وتوصيل المياه والكهرباء بالقرى.



وقال محمود فؤاد: إن الجمعية تعمل في 108 قري على مستوى الجمهورية، متابعا أنها توفر فرص عمل للشباب بما يتفق مع قدراته الخاصة وبعد دراسة جدوى ومتابعته 3 سنوات بعد تنفيذ المشروع.



وأردف أن الجمعية تعمل أكثر من 3000 مشروع داخل المنوفية، مؤكدًا أن الجمعية انتهت من 32000 منزل تم إعادة تأهيله بجميع محافظات مصر، مشيدًا بدور صندوق "تحيا مصر" والقطاع الخاص فى المساعدة في المبادرة.

