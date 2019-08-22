السيادي السوداني يبدأ يومه الأول في الحكم وواشنطن تطالب دول أخرى بقتال داعش.. أبرز ما تناولته صحف السعودية اليوم

القوات البحرية المصرية والصينية تجري تدريبًا مشتركًا في البحر المتوسط

الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف العدوان بحق الأقصى

الخارجية الأمريكية ترصد مكافأة 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن 3 قياديين في داعش

أستراليا تنضم إلى تحالف دولي لتأمين الملاحة في الخليج



أبرزت صحف السعودية الصادرة صباح اليوم، الخميس، أداء رئيس وأعضاء المجلس السيادي السوداني اليمين الدستورية، وتابعت تبادل القصف بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي، كما اهتمت بمظاهرات للمعارضة التركية احتجاجا على بيع مصنع دبابات لشركة تملك قطر نصفها.



في الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الحياة" أن عناصر من القوات البحرية المصرية والصينية نفذت تدريبًا بحريًا عابرًا في نطاق الأسطول الشمالي في البحر المتوسط، في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وذلك بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والصينية.



وتضمن التدريب عددًا من الأنشطة البارزة منها التدريب على مجابهة التهديدات غير النمطية بواسطة اللنشات السريعة المعادية والتدريب على أساليب مكافحة الإرهاب والقرصنة في البحر، مع التدريب على السيناريوهات المختلفة المصاحبة لتلك الإجراءات مثل ممارسة حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، كذلك تنفيذ تدريبات للمواصلات الإشارية والعديد من تشكيلات الإبحار نهارًا وليلًا، مما يؤكد قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.



وفي الشأن الإقليمي، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن المجلس السيادي في السودان بدأ اليوم الأول من حكم البلاد خلال مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا، بعد أن أدى رئيسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان والأعضاء العشرة اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء في مراسم بالقصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، وأدى اليمين كذلك رئيس الوزراء الجديد عبد الله حمدوك، في خطوتين كبيرتين نحو التحول تجاه الحكم المدني.



وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع لحركة حماس ردًا على إطلاق صاروخين من القطاع، وقال مصدر أمني فلسطيني إن الجيش الإسرائيلي «ضرب عدة مرات موقعًا بحريًا فلسطينيًا غرب مدينة غزة وثلاثة مواقع في وسط قطاع غزة وواحدًا في خان يونس».



وذكرت صحيفة "عاجل" أن جامعة الدول العربية طالبت المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته لوقف العدوان بحق المسجد الأقصى، وأشارت الجامعة إلى أن الجرائم المتواصلة التي تنتهك الأقصى يوميًا، تتطلب تطبيق قواعد القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة لوضع حد للاستهتار الإسرائيلي بالشرعية الدولية التي يشكّل استمرار تغييبها تشجيعًا للاحتلال ولمواصلة جرائمه وتغييبًا للسلام العادل الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة.



ونقلت صحيفة "سبق" عن وزارة الخارجية الأمريكية إعلانها رصد جوائز تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات عن عدد من قادة تنظيم داعش الإرهابي، وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس، الأربعاء، أن برنامج العدالة التابع لها، عرض مكافآت لمن يساعد في القبض على أي من "قادة داعش الرئيسيين"، وعددهم ثلاثة؛ أمير محمد سعيد عبدالرحمن المولى، وسامي جاسم محمد الجبوري، ومعتز نعمان عبد نايف نجم الجبوري.



وأفادت صحيفة "الرياض" بأن المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي صرح بأن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه خميس مشيط.



دوليًا، ذكرت "الشرق الأوسط" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه سيتعيّن على دول أخرى تحمّل عبء قتال تنظيم داعش، مشيرًا إلى روسيا وباكستان وإيران كأمثلة لتلك الدول، كما أبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض أنه إذا لم تستعدْ أوروبا لمقاتلي داعش الأسرى، فسيضطر إلى تسليمهم للدول التي قَدموا منها مثل ألمانيا وفرنسا.



وأبرزت "سبق" خروج مظاهرات للمعارضة التركية في بلدة أدا بازاري التابعة لمدينة سقاريا، احتجاجًا على بيع الحكومة مصنعًا للدبابات تابعًا لوزارة الدفاع، لشركة تملك قطر فيها حصة كبيرة. وذكرت تقارير إعلامية تركية أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم تجد أي حرج في ضم مصنع دبابات تابع لوزارة الدفاع التركية إلى خطة الخصخصة، وأن المصنع جرى بيعه لشركة تملك فيها القوات المسلحة القطرية حصة تناهز 50٪.



ونقلت "عاجل" عن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون موافقة بلاده على طلب الولایات المتحدة، الانضمام إلى تحالف دولي لتأمين الملاحة في الخلیج العربي، وسط التوترات القائمة في المنطقة.



وبحسب "الرياض"، قلل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أهمية موجة الاحتجاجات الحاشدة وسط موسكو، واصفا إياها بأنها "توترات ما قبل الانتخابات". وقد برر الرئيس الروسي قيام الشرطة باحتجاز عدد كبير من المتظاهرين بالقول إن الاحتجاجات في دول أخرى يكون لها عواقب أكثر خطورة.