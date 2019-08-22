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محافظات

شئون البيئة بالغربية: حملة لمجابهة ملوثات الهواء 2019

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:22 م
صدى البلد
أحمد على
أجرى الدكتور المهندس محمد صلاح، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بالغربية، يرافقه المهندس ايمن شتا رئيس قطاع شئون الفروع الإقليمية والوفد المرافق من مختلف الجهات والعاملين بفرع جهاز شئون البيئة بطنطا، جولة ميدانية مفاجئة لمجابهة نوبات تلوث الهواء لموسم 2019م على مستوي محافظة الغربية. 

وبحسب بيان، الخميس، جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لتنفيذ خطة الوزارة لنشر مبادئ التوعوية بمعايير البيئة النظيفة آدميا. 

كما تفقد وفد جهاز شئون البيئة حملات قياس عوادم السيارات بمنطقة الشون بوسط المدينة العمالية بالمحلة وتنفيذ وحملات إزالة المكامير غير المطورة بنطاق قري المركز لتأمين أرواح وحياة المواطنين .

وطالب أهالي ومواطنو محافظة الغربية مسئولي جهاز البيئة بمواصلة تلك الحملات لضمان تحقيق بيئة نظيفة.
شئون البيئة بالغربية: حملة لمجابهة ملوثات الهواء 2019
شئون البيئة بالغربية: حملة لمجابهة ملوثات الهواء 2019
شئون البيئة بالغربية: حملة لمجابهة ملوثات الهواء 2019
شئون البيئة بالغربية: حملة لمجابهة ملوثات الهواء 2019
شئون البيئة بالغربية: حملة لمجابهة ملوثات الهواء 2019

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