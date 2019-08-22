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محافظات

محافظة المنيا: توقيع 506 عقود لتقنين أوضاع 12591 فدانا

الخميس 22/أغسطس/2019 - 03:07 م
صدى البلد
ايمن رياض
قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن إجمالي العقود التي وقعتها المحافظة لتقنين أوضاع أراض أملاك الدولة حتى الثلاثاء الماضي، بلغ 506 عقود بإجمالي مساحات تصل إلى 12591 فدانًا زراعيًا، و26398 مترا مربعا مبان، بعد أن سدد طالبو التقنين المقدم القانوني لها بنسبة 25% ، وبإجمالي 254 مليونا و407 آلاف و431 جنيها، تم إيداعها في حساب حق الشعب.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمقر الوزارة، وبحضور 9 محافظين هم اللواء قاسم حسين محافظ المنيا و الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الأسكندرية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وعدد من قيادات الوزارة ومسئولي لجنة استرداد الأراضي وهيئة العمليات ومنظومة الأراضى والمساحة العسكرية.

واستعرض المحافظ جهود أجهزة محافظة المنيا في ملف تقنين الأراضي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إزالة التعديات علي أراضي الدولة وتكثيف جهود تقنين الأراضي بالمحافظات.

وتناول المحافظ في عرضه عمل اللجان المشكلة لتقنين الأراضي والمبالغ التي تم تحصيلها وعدد الحالات التي تقدمت للتقنين وجهود المحافظات والأجهزة المعنية فيما يخص الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، وعدد الحالات التى تم استردادها سواء الأراضي الزراعية والمبانى وعدد إذونات رسوم الفحص والمعاينة التي تم تحريرها وعدد الطلبات التي تم إرسالها للمتغيرات المكانية وتمت الموافقة عليها.

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