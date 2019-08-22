تسليم 13 عقد تقنين جديداً للمنتفعين بأراضي أملاك الدولة بـ 7 مراكز

سلم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط 13 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين من واضعي اليد على أملاك الدولة بـ 7 مراكز بنطاق المحافظة (أسيوط- البداري – ديروط – ساحل سليم – صدفا – الغنايم - منفلوط) بعد أن تم استكمال كل الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بإدارة المساحات العسكرية وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون.



حضر تسليم العقود المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن وعدد من المواطنين أصحاب طلبات التقنين.



وقال محافظ أسيوط إن تسليم عقود التقنين للمواطنين يأتي تفعيلًا للقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء وإجراءاتها التنفيذية بهذا الصدد والمختصة بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017وذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتفعيل منظومة التقنين واسترداد حق الشعب.



وأوضح محافظ أسيوط أنه تم توزيع هذه العقود على المواطنين من واضعي اليد بعد إنهاء إجراءات السداد لـ 25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المبالغ المتبقية من سعر ربط هذه القطع ليتم سدادها على عدة أقساط داعيا أصحاب عقود التقنين الي استكمال الإجراءات التي تقوم المحافظة بتسهيلها لتقنين أوضاعهم لافتًا أنه خلال الفترة القادمة من له طلب تقنين ولم يستكمل الإجراءات سيتم إيقاف الطلبات وسحب قطعة الأرض أو المبني الموجود واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.



وأكد السكرتير العام المساعد والمشرف على منظومة التقنين بالمحافظة أن هناك عمليات إشراف ومتابعة مستمرة لانهاء اجراءات منظومة التقنين بجميع قرى ومراكز المحافظة مع التشديد على تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها فضلًا عن استكمال أعمال تقنين باقي الأراضي التي تقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها تطبقًا للقانون وحفاظًا على هيبة الدولة واسترداد حق الشعب.