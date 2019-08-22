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حوادث

حملة أمنية تكشف 4 مراكز لعلاج الإدمان غير مرخصة بالجيزة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 12:15 م
حملات امنية
حملات امنية
مصطفى الرماح
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحملة مُكبرة استهدفت عددًا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبمشاركة الجهات المختصة (إدارة العلاج الحر- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان).

أسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف 4 مراكز لعلاج الإدمان، وتبين عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة، وعدم وجود عقد محروقات أو رخص نفايات، وعدم وجود فريق طبى مؤهل، وعدم تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى، وعدم وجود موافقات على العلاج للمرضى المتواجدين، وعدم وجود تذاكر طبية، وعدم وجود ترخيص بمزاولة مهنة التمريض، والطبيب المتواجد ممارس عام وليس أخصائى نفسى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لجهودها فى مجال تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطى وإدمان المواد المخدرة.

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