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ديدان الإسكندرية.. قومي علوم البحار يكشف أسباب ظهورها

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:28 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
انتهت اللجنة المشكلة من المعهد القومي لعلوم البحار اليوم، الخميس، من التقرير النهائي الخاص بظهور ديدان بشاطئ الدخيلة العام، بالإسكندرية.

وقال التقرير إن الديدان التي عثر عليها بشاطئ الدخيلة عبارة عن "طور من أطوار الذباب المنزلي"، وأن ظهورها ربما نتج عن وجود مخلفات سواء "قمامة، جيف، حيوان نافق"، لافتا إلى أن بيض الذباب المنزلي يكثر خلال ارتفاع درجة الحرارة صيفا.

كانت لجنة مشكلة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، المعهد القومي لعلوم البحار، بدأت قبل أيام، التحقيق في واقعة ظهور ديدان على شاطئ الدخيلة غرب الإسكندرية.

وشكا عدد كبير من المواطنين مؤخرا من انتشار ديدان على رمال شاطئ الدخيلة، وانتقل رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ولجنة تضم جهاز شئون البيئة، إدارة شئون البيئة بالمحافظة، معامل شركة الصرف الصحي، المعهد القومي لعلوم البحار، مديرية الشئون الصحية، للتحقيق في الواقعة.

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