إحباط تهريب 80 طن نفايات خطرة من مجروش الإطارات المحظور.. صور

أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة تهريب 80 طنا من مجروش إطارات السيارات المحظور دخولها للبلاد عبر ميناء الإسكندرية البحرى.



وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام إحدى الشركات الخاصة لصناعة الأسمنت كائنة بطريق "القاهرة - السويس" الصحراوى بمحاولة تهريب كميات من "مجروش إطارات سيارات" المحظور دخوله إلى البلاد، داخل رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها "إطارات كاوتش" خلافًا للحقيقة.



وبتقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة بالاشتراك مع الجهات المعنية أسفرت جهودها عن ضبط (80 طن مجروش إطارات السيارات "نفايات خطرة"، بقصد تهريبها للبلاد دون الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة البيئة لاستخدامها فى أغراض صناعية).



واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما فى مجال جرائم التهريب والعمل على ضبط العناصر الإجرامية القائمة عليها.