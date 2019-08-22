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الصين تعلن مشاركة قواتها الجوية في تدريبات عسكرية بتايلاند

الخميس 22/أغسطس/2019 - 12:07 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الوطني الصينية مشاركة القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني في تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات الجوية التايلاندية تمتد حتى أوائل الشهر المقبل.

وذكرت الوزارة –في بيان اليوم- أن عدة طائرات تابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني وصلت إلى قاعدة جوية في تایلاند أمس للمشاركة في تدريب مشترك هو الرابع من نوعه مع القوات الجوية التايلاندية.

ويهدف التدريب إلى تعميق التعاون والتبادل بين القوات الجوية من الجانبين، واختبار تكتيكاتهما القتالية، وتعزيز تطوير أسلحتهما ومعداتهما، وتحسين مستوى تدريباتهما في ظروف المعركة.

وكانت التدريبات المشتركة الثلاثة السابقة أجريت في تایلاند أعوام 2015 و2017 و2018.

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