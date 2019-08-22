استقرار أسعار الذهب العالمية وسط ترقب لكلمة رئيس مجلس الاحتياطي

استقرت أسعار الذهب العالمى اليوم، الخميس، فوق مستوى 1500 دولار مع ترقب المستثمرين لخطاب جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي)، فى اجتماع للبنوك المركزية العالمية لاستقاء أى مؤشرات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى المستقبل.



واستقر سعر الذهب في التعاملات الفورية عند 1502 دولار للأوقية، وانخفض الذهب فى المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.3% ليصل إلى 1510.90 دولار للأوقية.



وتركز الأسواق حاليا على خطاب باول الذى يلقيه غدا، الجمعة، فى جاكسون هول سعيا لاستيضاح مسار السياسة النقدية الأمريكية، خاصة بعد انقلاب فى منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية أبرز خطر حدوث ركود للاقتصاد الأمريكي.



وأظهر محضر اجتماع البنك المركزى الأمريكى المنعقد فى يوليو، والذى نُشر أمس، الأربعاء، انقسام صناع السياسات بشأن خفض أسعار الفائدة، لكنهم اتحدوا فى رغبتهم فى إعطاء انطباع بأنهم ليسوا على مسار نحو المزيد من التخفيضات.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة فى المعاملات الفورية 0.2% إلى 17.07 دولار للأوقية، بينما خسر البلاتين 0.5% ليصل إلى 848.60 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.9% إلى 1458.52 دولار للأوقية.