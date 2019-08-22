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قبل أن يتحول لكابوس.. مشروب خارق وأطعمة غير متوقعة لنسف الكرش

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:41 م
الكرش
الكرش
لمياء الياسين
بعد أن تحول الكرش ودهون الخصر لكابوس لدى الكثير من السيدات يمكن التخلص منه وحرق الدهون بمشروب سريع التحضير، لن يتطلب منك الكثير من الوقت، ولكن له مفعول السحر في حرق الدهون ونسف الكرش بجانب الحرص على تناول مجموعة أطعمة فهى الأسرع لحرق ونسف الكرش، إليك مكونات المشروب وطريقة تحضيره يقدمها موقع بولد سكاي الهندي:

مكونات مشروب لحرق الدهون ..

ملعقة من بذر الكتان
نصف ملعقة من القرفة
ملعقة من الكمون
نصف ليمونه
ملعقة من الروزمارى

طريقة تحضير مشروب لنسف الدهون:

تخلط المكونات معًا باستخدام الماء المغلي ويترك حتى يهدأ لمدة ربع ساعة ويشرب على غيار الريق قبل تناول الإفطار.
تشرب قبل الوجبة في حالة كانت شهيتك مفتوحة زيادة عن اللزوم خاصة قبل بداية الدورة الشهرية يمكن تناوله يوميًا.

وبجانب المشروب السابق لتنعمى بخصر مثالى إليك مجموعة أطعمة تمنحك الشبع يقدمها موقع "هيلث "

1. الفول.. مليئ بالألياف والبروتينات مما يجعلها واحدة من أفضل الخيارات منخفضة السعرات الحرارية لأي نباتي يأمل في التخفيف من وزنه.

2. الشوفان.. تناوله يوميًا سيعطي جسمك العناصر الغذائية التي تحتاجها مع الاستفادة من الكربوهيدرات البطيئة.

3. الأفوكادو .. يحسن الأيض عن طريق حماية معظم الخلايا من التلف

4. الفستق.. تحتوي هذه المكسرات أيضًا على دهون غير مشبعة أحادية وغير مشبعةيمكن لهذه الدهون أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

5. بذور شيا.. لها قدرة على تحفيز فقدان الوزن فهى على نسبة عالية من الألياف وتعبئتها تمامًا ، وبالتالي ستجعلك أكثر اكتمالًا ولفترة زمنية أطول.

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