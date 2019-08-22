فيديوجراف| مانويل جوزيه ومدرب الأهلى الجديد بديل لاسارتي

مدرب الأهلى الجديد هو حديث متابعي وعشاق النادي الأهلى خلال الأيام الأخيرة، وذلك بعد إقالة مارتن لاسارتي من تدريب الأهلى، عقب الهزيمة من نادي بيراميدز في إطار منافسات بطولة الكأس.



مانويل جوزيه ظهر على ساحة النقاش وتردد اسم مانويل جوزيه بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية، وذلك لما يملكه مانويل جوزيه من تاريخ كبير من الإنجازات مع النادي الاهلى.



وهناك بعض التفاصيل التي ناقشها مجلس إدارة النادي الأهلى، حسم بها عودة مانويل جوزيه لـ تدريب الأهلى من عدمه، وشروط بديل لاسارتي.



من خلال الفيديوجراف تعرف على حقيقة عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلى، ومدرب الأهلي الجديد 2019 بديل لاسارتي.