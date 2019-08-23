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توقيع الكشف وصرف العلاج لـ 74530 حاجا مصريا في عيادات البعثة الطبية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:13 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
عبدالصمد ماهر
استقبلت عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى صباح اليوم الخميس، 74530 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 69492 حالة مرضية بمكة المكرمة، و 5038 حالة في المدينة المنورة.

ومن جانبه أشار الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، إلى دخول 254 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 199 حالة بعد تمام شفائها، ومازالت هناك 55 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.

وأضاف الدكتور عمرو قنديل أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ 36 حالة بمستشفيات السعودية، بعدد 288 جلسة غسيل كلوي، فيما تلقت 9 حالات أخرى العلاج الكيماوي، لافتًا إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة بالمرور يوميًا "صباحًا ومساءً" على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد قنديل عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيرًا إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.

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