ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة تنفي وقف تنفيذ مشروع الاستزراع السمكي شرق التفريعة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 12:28 م
صدى البلد
محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول وقف الحكومة تنفيذ مشروع الاستزراع السمكي شرق التفريعة.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول وقف تنفيذ مشروع الاستزراع السمكي شرق التفريعة، وأن معدلات العمل بالمشروع تسير بشكل طبيعي تمهيدًا لافتتاحه، مُشددةً على أنه من أهم المشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية حاليًا، من أجل تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف النيل من المشروعات القومية العملاقة التي تقوم بها الدولة.

وأكدت الوزارة أن هذا المشروع سيعمل على توفير الأسماك بسعر التكلفة للمواطن وهو ما يقل بنسبة 20% عن أسعار السوق، ويستهدف كل من السوق المحلي والتصدير مما سيوفر عملة صعبة يتم استغلالها في تغطية كلفة تخفيض الأسعار للسوق المحلي، كما ستوفر 1.7 مليار جنيه المستخدمة في استيراد الجمبري من الخارج.

وأوضحت الوزارة أن مشروع قناة السويس يبلغ عدد أحواضه 4140 حوضًا، منها 432 حوضًا لأسماك الدنيس، و45 حوضًا لأسماك القاروص، و48 حوضًا لأسماك القاروص والدنيس معًا، و95 حوضًا لأسماك اللوت، بالإضافة إلى230 حوضًا للجمبري، و7 أحواض لأسماك الحنشان، فيما جرى تخصيص 1038 حوضًا لأسماك العائلة البورية، علاوة على زراعة 15 حوضًا لأسماك البلطي في المياه المالحة، و250 حوضًا لأسماك البلطي في المياه العذبة.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

طرق تخفيف ألم تسنين الأطفال الرضع.. احذروا الحل الطبي

اخبار الرياضة.. الغندور يكشف كواليس أزمة كهربا مع الزمالك.. عرض مغر من ريال مدريد لضم نيمار

احصل على نتيجة تقليل الاغتراب بالاسم .. عبر هذا الرابط

تهدف لـ إصدار التراخيص في أسبوعين.. تعديلات جديدة على قانون البناء الموحد

حدث ليلا.. مفاجأة في قضية المعاق المعتدى عليه.. وتفاصيل جديدة بـ أزمة الفيشاوي وطليقته

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنتيل كفر حجازي: مارست الرذيلة مع سيدتين برضاهما.. والفيديوهات سرقوها مني وسربت من أحد مراكز الكمبيوتر.. صور

حائط صد منيع.. طابية الحوض الجاف شاهدة على التاريخ في الإسكندرية

بكم واحد وفتحة من الساق.. نانسي عجرم تتألق فى عمان